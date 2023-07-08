Жители Атырау с утра заметили мутное небо из-за клубов дыма со стороны Каспия. Но сейчас, во время заката, небо выглядит одновременно красиво и жутко, а солнце получилось огненно-красным.

Такая картина образовалось, скорее всего, из-за начавшегося вчера возгорания камыша на побережье Каспия. Многие люди снимают на камеру, отмечая небывалое природное явление-зрелище.

По данным ДЧС, по состоянию на 18:00 после аэровизуального осмотра установлено, что благодаря принятым мерам площадь активного открытого горения снижена до 40 гектаров. Но возгорание до сих пор есть: тушение наземным способом осложняется из-за труднодоступности болотистой местности.

Так что, наверное, и восход солнца в воскресенье окажется красивым.

Лина ОЙЛОВА