Второй человек за неделю утонул в Уральске

Трагедия произошла сегодня, восьмого июля, около 19:00. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в искусственном водоеме «Карьер», в районе комплекса "Русские бани" утонул 28-летний мужчина. Его тело извлекли спасатели в 19:50. Он купался в запрещенном месте.

Причину смерти и обстоятельства гибели устанавливают специалисты, назначена судебно-медицинская экспертиза. На место выезжали пять сотрудников ДЧС и бригада скорой помощи.

Напомним, это уже вторая трагедия за прошедшую неделю. Пятого июля в поселке Асан в реке Чаган утонул 22-летний молодой человек.