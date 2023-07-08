Мужчина приготовил яичницу на раскаленной от солнца сковороде на Тенгизе

На протяжении нескольких дней на западе Казахстана установилась аномальная жара. Если синоптики предупреждают о +40 градусах, то на деле столбики термометров достигают 50-градусной жары.

В паблике afishi_atyrau появилось видео, на котором мужчина пытается приготовить яичницу необычным способом. Он жарит ее на раскаленной на солнце сковороде. При этом мужчина комментируя видео, говорит что на месторождении установилась аномальная жара.

К слову, по прогнозам синоптиков сильный зной в регионе сохранится еще в течение двух дней.