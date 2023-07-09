Учитель высшей категории Елена Дессерт считает, что идеального возраста для поступления в школу не существует. Есть стандарт, установленный психологами: к шести-семи годам ребёнок полностью созрел для обучения.

— На самом деле, дети приходят в первый класс совершенно разные в плане воспитания и обучения. Это зависит от физиологических особенностей ребёнка, развития памяти, воображения, моторики, формирования моральных и психологических качеств, а также от умения переключаться с одного вида деятельности на другой. Общеобразовательные школы могут принимать в первый класс детей и с пяти лет, если им до конца декабря текущего года исполнится шесть. Но следует учитывать, что предшкольная подготовка осуществляется в дошкольных организациях с пяти лет в течение одного учебного года, также — в нулевых классах, учебных центрах и в семье, — говорит педагог.

Кроме того, Елена Дессерт считает, что ребёнок должен уметь сам себя занять и уметь ладить с собой. А также быть прагматичным и деятельным, как в общении, так и в коммуникации с кем-то. Учителям первоклассников важно понимать, если ребёнок не обладает готовыми навыками, у него могут быть задатки, которые педагогу следует увидеть, рассмотреть и развивать в дальнейшем.