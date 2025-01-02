Что делать при ожогах, рассказали врачи

Если ожег на большом участке, нужно конечно обратиться за помощью на «103». До приезда бригады не вскрывать образовавшиеся пузыри. Не отрывать прилипшую к поверхности ожога одежду.

По словам директора Областной станции скорой медицинской помощи, если вы получили термический ожог, например, кипятком, можно охладить ожоговую поверхность чистой холодной водой. Если после ожога возникло просто покраснение небольшого участка кожи, то этого бывает достаточно. Необходимо наложить чистую повязку и принять обезболивающее (ибупрофен, анальгин, парацетамол).