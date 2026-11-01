Что сказать оператору 112, чтобы помощь приехала быстрее: 5 правил от МЧС

Из 4,2 миллиона звонков на номер 112 больше половины оказываются непрофильными - в МЧС РК напомнили, какие правила и алгоритм спасают драгоценные минуты.

Миллионы жителей Казахстана ежегодно набирают номер 112, однако больше половины поступающих вызовов не имеют отношения к реальным ЧС. С начала года операторы единой дежурно-диспетчерской службы приняли свыше 4,2 миллиона звонков, из которых более двух миллионов оказались детскими шалостями, ложными вызовами или простыми справочными запросами. Об этом сообщили в МЧС РК.

Пока линии загружены непрофильными обращениями, операторы продолжают в секунды обрабатывать экстренные сигналы. От того, насколько правильно заявитель опишет ситуацию в первые минуты разговора, напрямую зависит скорость прибытия помощи.

Что происходит после вашего звонка

Как только вы набираете 112, оператор запускает строгий алгоритм реагирования. За несколько секунд диспетчер определяет характер ЧС, оценивает угрозу для жизни и решает, кого отправить на место - пожарных, медицину катастроф, полицию или аварийные службы. Часто на один вызов одновременно выезжают сразу несколько экстренных бригад.

Связь с диспетчером не обрывается после передачи вызова. Операторы координационного центра непрерывно отслеживают движение спасателей, передают им уточнённые данные с места и остаются на линии с пострадавшим, оказывая психологическую поддержку и давая инструкции по безопасности до прибытия специалистов.

5 шагов при звонке на 112: памятка от МЧС

Чтобы экстренные службы прибыли максимально оперативно, в ведомстве рекомендуют придерживаться чёткого алгоритма:

Сообщите, что произошло. Кратко и понятно опишите суть чрезвычайной ситуации.

Назовите точный адрес. Укажите улицу, номер дома или ближайшие заметные ориентиры, если точное место неизвестно.

Расскажите о пострадавших. Уточните, есть ли раненые, заблокированные люди или непосредственная угроза жизни.

Оставьте контактный телефон. Это необходимо, чтобы оператор мог связаться с вами для уточнения деталей.

Не завершайте разговор первыми. Оставайтесь на линии до указания оператора и выполняйте все его инструкции.