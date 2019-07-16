В сильную жару из-за перегрева организма появляются слабость, покраснение кожи, головокружение, тошнота, рвота. Это проявление теплого удара. Он может случиться не только летом и на улице, но и в бане, транспорте, душном, жарком помещении. А что же такое солнечный удар? Это разновидность теплового удара, который случается из-за перегрева на солнце. Человеку, пострадавшему от теплового или солнечного удара, необходима помощь. Если вы стали свидетелями такого состояния, вызовите скорую помощь, даже если больной отказывается. До приезда врача пострадавшего нужно переместить в тень, дать прохладное питье. Если человек потерял сознание, дать ему понюхать нашатырный спирт. Не у всех в аптечке он есть, поэтому можно щелкнуть человеку по носу, потереть или пощипать мочки ушей. Также ему потребуется приток свежего воздуха (кондиционер, вентилятор, обмахивания). Одежду лучше снять. Можно накрыть тело влажной тканью. Если он в силах передвигаться сам, поместите под прохладный душ. Чтобы не стать жертвой солнечного удара, старайтесь не находиться под открытым солнцем в пик его активности (с 11 до 16ч), носите легкую, натуральную одежду, головной убор, пейте чистую воду в течение дня.