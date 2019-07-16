Когда они попадают на грушу, то высасывают клеточный сок из листьев, на их нижней стороне образуются характерная вздутость – галла – сначала красноватая, потом чернеет. Она потом засыхает и отпадает. Если заметили такое – это галловые клещи. Они переносятся ветром, насекомыми и даже на одежде садовода. Зимуют взрослые особи в почках. Откуда вновь проникают в ткани молодых листьев. Несколько поколений клещей могут так ослабить плодовое дерево, что и до завязи дело не дойдет. От этой напасти помогают опрыскивания груш раствором коллоидной серы, 100 гр на 10 литром воды. И опрыскивания инсектицидными препаратами – весной, при распускании почек, в конце цветения. А также осенью. Листовая грушевая галлица – мелкий комарик. Его самки откладывают яйца в еще не раскрывшиеся листочки на вершине побегов, а личинки питаются лиственным соком. При этом края листьев утолщаются, превращаясь в наросты, и заворачиваются трубочкой вверх. Зимуют личинки в верхних слоях почвы, весной превращаются в комариков и разлетаются. Если поражение груши не обширное, можно просто оборвать скрученные листья или стряхнуть личинок на расстеленную под деревом подстилку, но если этого недостаточно, то лучше опрыскивать плодовые до и после цветения инсектицидом.