На большинстве улиц под грудами пакетов и мешков с мусором не видно самих контейнеров для ТБО. Залежи перешли все допустимые границы, заполняя свободное пространство вокруг. Тема мусора стала актуальной проблемой начиная с января этого года. Права и обязанности оператора по вывозу ТБО передавались несколько раз из одних рук в другие, показывая несостоятельность очередного предприятия справиться с этой работой. Сегодня уже невозможно отрицать, что действующий оператор ТОО "Аксайгринсервис" не справляется с обязательствами по ряду причин. Для стабилизации ситуации и урегулирования санитарной обстановки акиматом района объявлена двухнедельная акция "Асар! Помоги своему городу!". На сегодня она была поддержана такими компаниями, как "Аксайгазсервис", "AIRGroup", "АксайЗеленСтрой", "АксайБизнесСтрой", "Демсервис" и предпринимателями Ахметом Италиевым и Маликом Умаргалиевым. Теперь перед городскими властями стоит острый вопрос о поиске нового оператора. Желающие есть, с ними ведутся переговоры. Кроме этого акиматом района выделены средства для приобретения двух единиц спецтехники для вывоза мусора, которые на арендной основе будут переданы оператору, с которым будет заключена окончательная договоренность.