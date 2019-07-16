Иллюстративное фото из архива "МГ" Национальный банк выступил с официальным заявлением после выхода президентского указа "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан". "Первое направление реализации настоящего указа предусматривает погашение в банках второго уровня и микрофинансовых организациях (МФО) задолженности по беззалоговым потребительским займам для отдельных категорий граждан в размере до 300 тысяч тенге", – отмечается в сообщении финрегулятора. При этом сумма задолженности не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня 2019 года. Национальный банк совместно с правительством и участниками рынка уже начал работу по формированию перечня лиц, соответствующих установленным критериям, и определению общего размера их задолженности. "Правительством в АО "Фонд проблемных кредитов" (оператор) из республиканского бюджета будет выделено целевое финансирование. В дальнейшем оператор заключит договоры с банками и МФО для погашения задолженности отдельных категорий граждан по беззалоговым потребительским займам в размере до 300 тысяч тенге", – говорится в сообщении. Национальный банк обеспечит контроль за отражением сведений по погашению задолженности в базе данных кредитных историй заёмщиков. "Второе направление предусматривает списание всем гражданам Казахстана начисленных сумм штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам. По окончании текущего месяца Национальный банк совместно с банками и МФО осуществит сверку и фиксацию начисленных штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам на 1 июля 2019 года", – отметили в Нацбанке. Списание начисленных штрафов и пени проведут, в первую очередь, за счёт средств банков и МФО. Не более 30% от общего объёма начисленных штрафов и пени возьмёт на себя оператор – АО "Фонд проблемных кредитов". "Для этих целей Национальный банк выделит оператору необходимый объём финансирования. Учитывая, что банки и микрофинансовые организации уже признали значительную часть штрафов и пени в качестве расходов и списали их на внесистемный учёт, конечная сумма финансирования будет уменьшена на сумму уже признанных расходов", – говорится в сообщении. Для списания пени и штрафов заёмщикам не нужно обращаться в банки, МФО и другие организации. Всю работу по погашению задолженности и списанию начисленных штрафов и пени возьмут на себя банки и микрофинансовые организации. "Третье направление предусматривает комплекс мер регуляторного характера по дополнительной защите заёмщиков. Учитывая, что наиболее активный рост потребительского кредитования наблюдается в нерегулируемом секторе (онлайн кредиторы, кредитные товарищества, ломбарды), 24 июня текущего года Сенатом принят и внесён на подпись президенту Республики Казахстан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения", предусматривающий введение регулирования и надзора всех субъектов кредитования", – отмечается в сообщении. Ожидается, что закон будет подписан главой государства в ближайшее время. После принятия документа в отношении финансовых организаций будут приняты дополнительные регуляторные меры. Во-первых, это запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней. Это позволит защитить граждан от постоянного роста суммы задолженности. Во-вторых, будет введён запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума. В-третьих, будут предусмотрены вспомогательные меры, такие как совершенствование подходов к расчёту долговой нагрузки заёмщика, дополнительные требования к собственному капиталу банков для более осмотрительного потребительского кредитования. В Нацбанке уверены, что эти меры помогут казахстанцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и улучшат благосостояние их семей.