16 июля в Уральске стартовала летняя антикоррупционная школа, в котором приняли участие, руководитель национального бюро по противодействию коррупции Рустам Акмырзаев, представители общественных объединений и государственные служащие. – Летняя антикоррупционная школа в этом году впервые проводится в Казахстане, в том числе и в нашем регионе. Инициатива принадлежит агентству государственной службы и противодействию коррупции. К нам приехала исполнительный директор Transparency Kazakhstan Ольга Шиян. Цель мероприятия - разъяснить участникам школы какие мероприятия проводятся по борьбе с коррупцией. Сейчас каждый гражданин Казахстана имеет право участвовать в формировании бюджета, но мало кто об этом знает. Прежде чем утвердить бюджет района, города или области проект размещается в портале egov, где каждый житель имеет право ознакомиться с его содержанием и оставить свой отзыв или предложение. Это дает возможность людям участвовать в государственном управлении, а так же является весомым вкладом в борьбе с коррупцией. Эти и другие вопросы будут обсуждаться в ходе летней антикоррупионной школы. Работа школы будет продолжаться в течение дня, темы разделены на блоки, по каждому из которых будут заслушаны доклады, - рассказал руководитель управления профилактики коррупции департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Биржан Хайруллин. Стоит отметить, что в стране в скором времени все государственные услуги будут оказываться в электронном формате. – Не менее 80% всех госуслуг будут переведены в электронный формат. В данный момент совместно с областным акиматом ведется обучение населения. Люди могут записаться на курсы по цифровой грамотности и далее самостоятельно пользоваться порталом электронного правительства, - дополнил Биржан Хайруллин. Особый интерес у присутствующих вызвали возможности личного участия в обсуждении, формировании и контроле бюджета Казахстана. В отзывах слушателей неоднократно прозвучало некоторое удивление тем фактом, что инструменты антикоррупционной деятельности на самом деле оказались гораздо проще и ближе к обществу, нежели они думали раньше.