В минувший вторник в полицию позвонили жители одного из домов по ул. Махамбета. Люди сообщили, что из окна 4-го этажа хочет выпрыгнуть девушка. Полицейские прибыли сразу, начали предпринимать попытки вызволить молодую атыраучанку, решившую вести счеты с жизнью. Людям в погонах помогли двое парней. Один по балконам смог взобраться на 4 этаж, а потом пробрался к окну и палкой быстро впихнул девушку в квартиру. Полицейские уже отметили горожан Есенбая Каирова и Михаила Катарова добрым словом и памятными благодарственными письмами. Осталась ли довольна девушка, пока неизвестно.