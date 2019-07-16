. К примеру, не совпадение номеров винкода или длинных полей. Есть плюсы, это быстрое исполнение заявки, то есть как только заявка поступает к сотрудникам РЭО и нет

Как отметила руководитель специализированного ЦОНа Уральска Луиза Кусаинова, ранее сотрудники регистрационно-экзаменационного отдела присутствовали в спецавтоЦОНе и исполняли заявки, сейчас они находятся у себя в здании, это называется учетно-процессионный отдел. - Наши заявки к ним уходят в удаленном виде. Сдача теоретических и практических правил тоже передана в государственную корпорацию. Вот например, в экзаменационном классе находился уполномоченный сотрудник РЭО, который принимал экзамен. Находились члены комиссии с автошколы. Сейчас их нет. Работы первичных курсантов, которые пришли сдавать правила дорожного и практического движения, никто не принимает. Они сами заходят в кабинет, включают компьютеры. Единственное мы запускаем программу, отправляем для тестирования заявки. А если курсант сам может включить программу, то вовсе все делает самостоятельно. Потом в начале он проходит тест на дальтонизм, затем экзаменационный тест. Все это сделано в целях оптимизации сотрудников РЭО, - пояснила Луиза Кусаинова. Также Луиза Кусаинова рассказала, что вдвое увеличилось время оформление заявок. - Если раньше мы по стандарту принимали пакет документов и на одну заявку уходило 5-10 минут, то сейчас функции проверки увеличились. Мы проверяем на наличие штрафов, налоговой задолженности. Документы сканируются. Сейчас на одну заявку уходит порядка 25 минут. С 1 июля были скопления, было много людей. Исполнение документов остается за госорганом. Они проверят только на наличие ограничений и предмет криминальных признаков, - дополнила руководитель специализированного ЦОНа Уральска. - То есть если у посетителя есть штраф или задолженность, то мы не можем его оформить пока тот, не погасит долг. На нас возложена большая ответственность. Потом если раньше заказывали номера в РЭО, в настоящее время запросы на государственные номерные знаки будем принимать мы, только потом отправлять их в РЭО, а они уже дальше заказывать их. Вот такие правила на сегодняшний день. Стоит отметить, что в специализированный ЦОН был передан архив на бумажном носителе. - С 1 июля за первичные документы мы отвечаем сами. Из сотрудников РЭО у нас остался согласно правилам только корректировщик, который в случае несовпадения данных в нашей базе с техническим паспортом клиента, вносит поправкиникаких ограничений, машина в розыске не числится, распечатывается технический паспорт и водительское удостоверение. Если раньше срок исполнения был 90 минут, то сейчас сократился до 60 минут, - пояснила Луиза Кусаинова.