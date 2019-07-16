Его целью является снижение потребления электроэнергии на социальных объектах, которые находятся на балансе государства. В январе 2018 года стало известно, что средняя школа №2 выиграла грант в сумме более 66 млн тенге от Всемирного банка на модернизацию системы энергоснабжения и повышение энергоэффективности объекта. Ремонтно-строительные работы начались в январе текущего года. Была полностью заменена система освещения, появились новые лампы и светильники. Установлены приборы учета тепловой и электрической энергии с модулем передачи данных в онлайн режиме, а также гелиоколлектор для подогрева воды. В проект вошла и уличная система освещения города Аксай. На проведение работ был выделен безвозмездный грант в 78 млн тенге. Полная замена уличного освещения будет произведена на трех улицах города, это - Дружбы народов, Наурыз-1 и Наурыз-2. В общей сложности это 95 опор. По заявлению заказчика светодиодные фонари позволят значительно снизить потребление электроэнергии, уменьшат затраты местного бюджета и улучшат качество уличного света. Новые лампы уличного освещения отличаются высоким эксплуатационным сроком. На днях с целью ознакомиться с ходом работ в городе Аксай побывал представитель Всемирного банка Ато Браун. Он осмотрел объекты и встретился с руководством района. Были обсуждены многие моменты.