Для этого необходимо взять луковицу среднего размера, очистить ее и разрезать пополам. Воткнуть вилку в половинку луковицы. Раскалите решетку. Дайте немного остыть и протрите прутья наколотой на вилку луковицей. Когда половинка загрязнится, замените на другую. Благодаря кислоте, которая содержится в луке, поверхность решетки очистится лучше, чем с помощью любых других средств. Кстати, луком можно чистить и столовые приборы – они заблестят как новые!