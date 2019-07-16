Сейчас ЗКАТУ осуществляет образовательную деятельность по восьми областям образования. Это педагогические науки, бизнес, управление и право, естественные науки, математика и статистика, информационно-коммуникационные технологии, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, сельское хозяйство и биоресурсры, ветеринария и услуги. Разработано 35 образовательных программ высшего, 23 программы магистратуры и шесть программ докторантуры. -Образовательные программы предполагают 60% технологического обучения, 20% гуманитарного обучения, 10% бизнес-образования и предпринимательства и 10% IT-образования. В итоге теоретическое обучение составляет 70%, практика и практико-ориентированное обучение - 30%, - сообщил директор центра формирования студенческого контингента и карьеры ЗКО Изимгали Жубантаев. Представители вуза отметили, что реализация инновационного образования осуществляется через внедрение компетентностной подели подготовки специалистов. Для технологичности образовательного процесса комбинируются различные формы теоретичесокго обучения с периодами практик. -В этом году студент выбирает группу специальностей. В течение двух лет он получает фундаментальные знания, два года обучается профессии, востребованной на рынке труда. Сам университет стал предпринимательским. Студенты на итоговой государственной аттестации защищают бизнес-планы, стартапы, госэкзамены проводятся с участием производственников, - отметил ректор НАО "Западно-Казахстанский аграрно-техничесикй университет имени Жангир хана" Аскар Наметов. Новации в вузах способствуют реализации модели трудоустройства студентов на раннем этапе.