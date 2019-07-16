Иллюстративное фото Республиканская благотворительная акция "Дорога в школу" в этом году будет проводиться в 12 раз под девизом "От сердца к сердцу". В управлении образования ЗКО рассказали, что акцией будут охвачены более 14 тысяч детей. – Каждый год акция проходила с 1 августа по 30 сентября, но в этом году она стартовала на месяц раньше, для того, чтобы максимально охватить нуждающихся в помощи детей. Цель акции - оказание социальной поддержки детям из малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей, детей сирот, детей, оставшихся без попечение родителей в период подготовки к началу нового учебного года. Таким образом мы хотим не допустить таких фактов, чтобы по каким-либо социальным причинам дети не могли полноценно подготовиться к школе. За 11 лет проведения акции помощь получили более 178 тысяч детей на общую сумму 935 млн тенге. Благодаря помощи крупных компаний, акционерных обществ, бизнес-сообществ, государственных органов, предпринимателей, спонсоров, меценатов и просто рядовых граждан в 2018 году более 11 тысяч детей получили помощь в подготовке к школе. В прошлом году была оказана помощь на 62 млн тенге, - рассказала руководитель отдела дошкольного, общего среднего образования Светлана Темиргалиева Стоит отметить, что в этом году генеральным партнером акции выступает национальная палата предпринимателей "Атамекен". – Управление образования обращается ко всем гражданам принять активное участие в акции "Дорога в школу". Ведь принимая участие вы подарите детям радость. По всем вопросам можете обращаться по номеру 24-26-23, 26-04-65. Те, кто нуждается в помощи могут обратиться в администрацию школы с письменным заявлением. Хочется отметить, что, к сожалению, с каждым годом увеличивается количество семей, которые нуждаются в помощи. По сравнению с прошлым годом количество нуждающихся детей выросло на 176. Но это еще не точная цифра, ведь акция только стартовала и заявления начали поступать, - добавила Светлана Темиргалиева.