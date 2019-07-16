Градоначальник отметил, что опыт, приобретенный на посту акима Западно-Казахстанской области, помогает ему на новом месте работы, передает Tengrinews.kz. Фото из архива "МГ" По словам Кульгинова, разница в работе есть. –Мне сейчас работа в регионе помогает, но столичный уровень - это другой масштаб и требования. К столице пристальное внимание. Большая поддержка со стороны руководства страны, но и требования выше, - ответил Кульгинов. По словам акима, в столице имеется большой блок вопросов, требующих решения. Это и социальные-экономические проблемы, и архитектурный облик города. -Это стандарты (на которые должны равняться - прим.) и масштабы другие. Из маленького Целинограда город превратился в узнаваемую столицу - Нур-Султан. Этот стандарт нужно выдерживать, - добавил Алтай Кульгинов. Он отметил, что вопрос качества жизни горожан - главный в его работе. Напомним, 13 июня Алтай Кульгинов был назначен акимом города Нур-Султан. С 2016 года занимал должность акима Западно-Казахстанской области.  