Столкновение бульдозера и корейского автомобиля марки "Хендай" произошло сегодня, 16 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Авария произошла по Саратовской трассе в районе Зачаганск. В автомобиле марки "Хендай" находились граждане Кореи, 45-летний мужчина и его 40-летняя супруга. По их словам они путешествуют уже два месяца.

- Мы проездом в вашем городе. Успели познакомиться с местными жителями, вы отличаетесь гостеприимностью. Сегодня нам не повезло, мы столкнулись с трактором на дороге. Мы направлялись прямо по дороге, бульдозер начал поворачивать перед нами, охватив большой радиус, то есть он ехал впереди справа от нас. Мы чтобы избежать столкновения мы дали немного влево, но все равно врезались, - рассказали супруги.

Между тем, сам водитель бульдозера уверен, что он прав. - Я выехал только с заправки, направлялся в сторону городской свалки. Решил развернуться и тут при повороте меня начали обгонять корейцы, которые въехали в мой трактор, - пояснил Сагынгали.

Стоит отметить, что супружеская пара говорит только на корейском языке. Они планировали объехать во время путешествия такие страны как Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан и страны Европы. - Дома нас ждёт 20-летний сын. Он студент. А пока мы в растерянности, не знаем как быть, ведь в телефоне нет связи, не можем позвонить в посольство. Надо ещё сделать ремонт машины, и ехать дальше, - отметили супружеская пара.

Стоит отметить, что в результате ДТП никто не пострадал.

Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА