Хрупкого мальчишку еле видно из-за стеклянной клетки в зале судебных заседаний. Говорит он тоже тихо. 26 января в райцентре Шалкар на катке он пырнул ножом своего сверстника. Тот скончался. Асылбек сразу признался в убийстве, его водворили в ИВС. И вот только спустя почти полгода дело передали в специализированный межрайонный суд по уголовным делам. 15 июля началось предварительное слушание по этому делу под председательством судьи Ахметкали Мулдагалиева. Как сказано в обвинительном заключении, Асылбек 26 января около 18.40 пошел на каток на озеро Шалкар, где собирался встретиться с друзьями. Там он увидел, что один из его одноклассников стоит с толпой ребят. Асылбек подошел к ним, спросил: «В чем дело?» и предложил сверстнику из другой школы Мирасбеку отойти поговорить. Парнишки отошли. По словам обвиняемого, между ним и Мирасбеком произошла ссора. Мирасбек ударил его кулаком в лицо, затем 6-7 незнакомых ребят свалили его на землю, стали избивать. Мальчишка выхватил нож и ударил им обидчика. Ранение пришлось в область сердца. Мирасбек скончался на месте. Нападавший сбежал. Орудие преступления экспертиза признала туристическим снаряжением – не холодным оружием. Асылбека обвиняют в совершении преступления по ст. 99,ч.2, п. 14 УК РК «Убийство заведомо несовершеннолетнего лица». Защитник семьи убитого высказался, что преступление было совершено из хулиганских побуждений. Дело было вечером в общественном месте, на глазах других людей, убийство, по его словам было умышленным. Адвокат попросил отправить дело на дополнительное расследование и переквалифицировать его. Дело вернули в прокуратуру Шалкарского района. Прокуроры напутали со статьями уголовного кодекса. Асылбек обвинили по ст. 99 ч. 1 п.14, но такого нет в Уголовном кодексе РК. В качестве подозреваемого он проходил по ст. 99 ч. 2 п.14. Прокурор в суде объяснил это технической ошибкой. С ней теперь должны разобраться в прокуратуре Шалкарского района.