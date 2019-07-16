Случай произошел, сегодня, 16 июля около 14.00 на реке Урал в районе поселка Коминтерн. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, женщина в нетрезвом состоянии пыталась утопиться в реке. – Спасатели оказали женщине первую помощь, далее она была передана сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Как выяснилось позже, женщина бросилась с яра в реку Урал в районе Куреней. Недалеко от места оказались сотрудники оперативно-спасательного отряда Нурбек Тауашев, Азилхан Карабасов и Батырбек Нургалиев, которые смогли вовремя предотвратить трагедию. – Пострадавшая была поднята на борт спасательной лодки и доставлена на берег. Из разговора с ней, мы узнали, что это не первая ее попытка свести счеты с жизнью. Никого из близких или знакомых на берегу не оказалось и мы вызвали сотрудников полиции. До прибытия полиции мы старались ее успокоить, поговорить с ней, поддержать, - сообщил Азилхан Карабасов. В департаменте полиции сообщили, что в данный момент женщина находится в Зачаганском отделе полиции. – Стражи порядка занимаются выяснением обстоятельств. Будет ли заведено дело пока неизвестно, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО