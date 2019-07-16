По информации департамента полиции Атырауской области, выявлены лица, причастные к 18 фактам разных краж, в том числе двух охотничьих ружей. Как отмечают полицейские, воры вынесли ружья прямо в сейфе. Преступников задержали, сейчас они проходят по разным статьям. Тем временем, полицейские отмечают, что жители Атырау оперативно регистрируют оружие. - Полицейские продолжают работу по привлечению к ответственности владельцев оружия. С начала года заполнено 312 протоколов. В основном владельцы огнестрельного оружия пренебрегают правилами сохранности и безопасности имущества. Часто сигнализации, установленные на сейфы для оружия, не работают. Также стражи порядка ведут разъяснительные работы по своевременной регистрации и перерегистрации оружия, - сказали в департаменте.На сегодня у владельцев изъято 186 единиц оружия до исправления нарушений законодательства. Общее количество зарегистрированного оружия в области составляет 9099 единиц.