Слушания состоялись в здании сельского клуба поселка Белес района Байтерек. Более 20 местных жителей пришли выслушать и задать вопросы специалистам, которые презентовали проект разработки нефтегазоконденсатного месторождения Восточно-Гремячинское, месторождения Гремяченское, месторождение Ульяновское, месторождение Западно-Тепловское, месторождение Тепловское, месторождение Цыгановское. Все эти проекты по состоянию на 1 января 2019 года с материалами ПредОВОС (предварительная оценка воздействия на окружающую среду). После презентаций, жители задали вопросы и акцентировали внимание на то, что выступления им было понять сложно, их интересует в первую очередь последствия работы месторождения, которые будут влиять на здоровья местных жителей, какое будет пагубное влияние на окружающую среду и будут ли за счет природопользователей делать дороги и благоустраивать село. - Вот вы например, на этом будете зарабатывать деньги, почему все же не говорите о том, какой процент из-за заработанной суммы от месторождения будет выделено для поселка? Тут нужно сделать асфальтирование, создать условия для получения технической воды. Естественно мы будем жить и страдать от этого, ощущать негативные воздействия на себе, - задалась вопросом местная жительница Карлыгаш Тайжанова. На что директор департамента окружающей среды АО "НИПИнефтегаз" Ляля Уксембаева рассказала, что пока все скважины этих месторождений законсервированы. - Согласно законодательству они будут находиться от поселка на расстоянии не менее одного километра. Вы правильно подняли вопрос на счет дорог, благоустройства и озеленения, все это будет учитываться в обязательном порядке в виде налогов и отчислений. Сейчас сказать это трудно, потому что скважина законсервирована и никто не знает будет ли там вообще нефть, ведь ее изначально надо пробурить. Потом можно будет трудоустроить население, подадите резюме и если оно будет соответствовать квалификации, я думаю, с этим проблем не будет. Работы будут проводиться большие, в том числе строительно-монтажные работы, - пояснила директор департамента. После чего, еще одна местная жительница Бактыгуль Жунисова обратилась с вопросом об отходах. - Куда будут деваться отходы и кто их будет перерабатывать, - спросила Бактыгуль. Ляля Уксембаева ответила, что эти работы будут выполняться предприятиями по переработке отходов на договорной основе. - Конечно на месторождении установка собственного полигона не планируется. Вы не беспокойтесь, мы выбрасывать и захламлять ничего не будем, ведь в первую очередь следуем экологическому законодательству, - отметила Ляля Уксембаева. Местный житель Садвакас Курмашев возмущен тем, что дорогу от трассы до поселка протяженностью 8 километров уже разбили большегрузами ТОО "Юнисерв" и ТОО "Жаикмунай", однако производить ремонт никто не торопится. Аким сельского округа Белес Малик Ильясов сказал, что все вопросы уместны, но сейчас есть цель исследовать выгоду представленных месторождений. - Сегодня все тут собрались для того, чтобы сначала взять разрешение исследовать все представленные месторождения, и только после того, если это окажется выгодным, можно будет обсудить вопрос строительства дорог и благоустройства нашего поселка, - заключил Малик Ильясов. Как рассказала заместитель начальника департамента контроля качества по ТБ и промышленной безопасности охраны окружающей среды ТОО "Жаикмунай" Нина Сламихина, недавно было обращение в департамент экологии по ЗКО от местных жителей. - При наливе мы замеряли воздух и никаких превышений показано не было. То есть вы поймите в нашей республике есть требования законодательства, которые мы не можем нарушать. Вы не думайте, что природопользователь это монстр, который кладет все деньги себе в карман, нет, ни в коем случае это не так. Мы со всех сторон должны выполнять требования по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, соблюдать экологическое законодательство. Нам не выгодно его нарушать. Все делаем для того, чтобы минимизировать его воздействие, очень серьезная аппаратура стоит на терминале, чтобы собирать все эти выхлопы и 96 % из них сорбируется, - дополнила Нина Сламихина. После чего, большинство жителей дали согласие на исследование предварительной оценки на воздействия на окружающую среду шести нефтегазоконденсатных месторождений.