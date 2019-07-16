Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила главный спасатель-психолог оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Лейла Абдрахманова, подростки 12 и 13 лет купались в реке без присмотра взрослых. К тому же дети не умели плавать. – Разыгравшись в воде, дети не заметили, как оказались на глубине и начали тонуть. Оперативные действия спасателей Алтынбека Кажеденова и Павла Федорова, дежуривших в тот день на спасательном посту, уберегли подростков от трагедии. Дети были сильно напуганы, от пережитых эмоций их била дрожь. Им была оказана психологическая поддержка и после того, как дети успокоились, они были переданы родителям, которые находились на берегу и не заметили, что произошло. О происшествии родители узнали только тогда, когда мы привели к ним детей. Спасатели провели с женщинами разъяснительную беседу и объяснили, что их беспечность могла привести к непоправимым последствиям, - рассказала Лейла Абдрахманова. Спасатели ДЧС ЗКО напоминают, что нельзя оставлять детей вблизи водоемов без присмотра, поскольку в практике основная причина, по которой происходит больше всего несчастных случаев с детьми на воде - это беспечное отношение взрослых. Дети должны быть в зоне постоянного внимания, когда находятся в воде или играют в непосредственной близости от неё. Стоит отметить, что за минувшие выходные спасатели уберегли от смерти восемь человек, из которых четверо детей. Всего на водоемах области с начала купального сезона погибли 24 человека, семь из которых - дети.