Мужчин до 50 лет предложили отправлять на военную подготовку

В Казахстане предложили пересмотреть систему военной подготовки граждан и усилить мобилизационный резерв. С такой инициативой в эфире телеканала Atameken Business выступил полковник запаса Гани Артыков, сообщает Mgorod News.

Он предложил отправлять на военную переподготовку мужчин до 50 лет, включая тех, кто ранее не проходил срочную службу. По мнению эксперта, на фоне нестабильной международной ситуации стране необходимо восстановить элементы всеобщей воинской обязанности для укрепления обороноспособности.

В качестве вариантов подготовки рассматриваются как традиционная срочная служба, так и 40-дневные военно-технические школы. Особое внимание предлагается уделить обучению стрелков, гранатометчиков, пулеметчиков, а также управлению беспилотниками и современным методам ведения боя.

Инициатива вызвала активное обсуждение в соцсетях. Многие казахстанцы раскритиковали предложение, отметив, что стране следует сосредоточиться на развитии профессиональной армии, повышении квалификации действующих военных и улучшении их оснащения, а не на массовой подготовке граждан старшего возраста.

При этом тема мобилизационной готовности в Казахстане в последнее время поднимается всё чаще — параллельно с цифровизацией воинского учета и внедрением новых систем контроля.