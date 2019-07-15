дремать 15-30 минут в обеденное время. Врач уверяла меня, что эффект в обоих случаях одинаковый. То есть, оба метода способствуют снижению артериального давления. Я решил проверить метод со сном. И в самом деле, после кратковременного дневного отдыха верхнее давление у меня само по себе, без лекарств, снизилось с 133 до 128. Так что рекомендую гипертоникам, если позволяет режим работы, лечить давление сном. Только слишком не усердствуйте, день если долго спать днем, то давление, наоборот может подскочить. Плюс можно заработать бессонницу ночью.