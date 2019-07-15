Фото взято со страницы Instagram ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Уральск" Как сообщили в отделе архитектуры и градостроительства города Уральск, в рамках программы на территории города снимут металлические заборы и ограждения вдоль улиц. - Таким образом увеличатся зоны отдых пешеходов. Также демонтаж ограждений улучшит внешний облик города. Главная цель этой программы формирование в городе комфортной и безопасной среды, - пояснили в отделе архитектуры и градостроительства.