Решили, что лучше для начала, попробовать в прихожей. Тем более зеркальный потолок позволит визуально расширить узкий коридор. За работу взялся муж. Клей в качестве крепления решил не использовать – вдруг не будет держать. Решил сделать сначала обрешетку из бруса 40 мм. Заказал несколько зеркал 50*50 см. Края зеркал подшлифовал, чтобы стыки получились ровными. Зеркала закрепил саморезами по углам. А не них надел декоративные колпачки. Получилось аккуратно, и обрешетка была совершенно не видна. Так моя мечта осуществилась.