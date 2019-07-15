Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Нурданата Беркингали, в ЗКО трудятся 1682 врача, и на сегодняшний день область нуждается около в 230 специалистах, большинство из которых врачи общей практики. Однако в этом году в нашу область приедут 145 молодых врачей. – В этом году идет распределение выпускников медицинских вузов. Выпускники, которые обучались на бесплатной основе, должны в течение трех лет пройти обязательную отработку в медорганизациях. Потребность в кадрах есть и в городе, и на селе. Мы сейчас хотим снизить дефицит врачей именно в селах. Ожидается приезд около 145 выпускников в этом году, из них 75 человек откликнулись на призыв работать на селе. Наша задача - обеспечить их жильем, социальным пакетом. На сессии маслихата нас поддержали и выделили более 1 млн тенге для тех специалистов, которые поедут работать в сельские населенные пункты. Та потребность, которая у нас останется на селе, будет перераспределяться из города, то есть те выпускники, которые приедут в город, будут направлены в села. Я надеюсь, что в этом году мы полностью закроем все наши потребности в селе, соответственно, улучшится качество оказания медицинских услуг в районах нашей области. К примеру, Бурлинский район нуждался в 23 специалистах, но после распределения выпускников эта цифра сократилась до двух человек, - рассказал Нурданат Беркингали. Кроме этого, в планах руководителя управления здравоохранения улучшение медицинских услуг в сельских населенных пунктах. По принципу государственно-частного партнерства в область ожидается поставка компьютерного томографа. – Оборудование будет установлено в поселке Чапаево, где планируется открытие инсультного центра на 10 коек. Там будет хорошая реанимация, приобретена видеостойка, чтобы оказывать на месте хирургическую помощь. Центр будет работать для жителей южных районов ЗКО. Кроме этого, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на строительство нового кардиоцентра на 160 коек и после прохождения государственной экспертизы начнется строительство. Новый кардиологический центр будет с комфортабельными палатами, в которых будет производиться подача кислорода. Вместе с тем в поселке Федоровка планируется строительство поликлиники, сейчас идет стадия подготовки документации, а в городской поликлинике №7 скоро начнется капитальный ремонт, - рассказал Нурданат Беркингали.