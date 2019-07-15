Актюбинцы пожаловались главе города на плохую работу управляющей компании №30, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в акимате города Актобе, 14 июля аким города Мавр Абдуллин встретился с представителями управляющей компании №30, на работу которой часто жалуются местные жители. Как уверяют представители компании, жители не хотят собирать средства на ремонт сломанного отопительного оборудования. А жильцы, напротив, винят подрядную организацию, которым они платят в среднем ежемесячно по 2500 тенге, и не видят результаты работ.

Кроме того, жильцы «Нур-Актобе» сообщили, что из-за отсутствия парковочных мест проезжая часть перекрывается автомобилями.

- Если приедет скорая или пожарная машина, она попросту не сможет заехать во двор, - жалуются жители.

Аким города Мавр Абдуллин потребовал срочного ответа от представителей управляющей компании и отвел им 20 дней на решение проблемных вопросов, поднятых населением.

