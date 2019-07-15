Подчеркивается, что использование детьми смартфонов и планшетов может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Велика вероятность развития задержки коры головного мозга у младенцев. Что влечет проблему восприятия окружающих людей, задержку речевого и общего развития, ребенок станет терять концентрацию внимания, появится гиперактивность.У подростков пользование гаджетами тоже вредит головному мозгу. Что может стать причиной ухудшения памяти, потере концентрации внимания, агрессивности. Гаджеты вызывают зависимость, что может стать причиной депрессии. Также, их использование влечет проблемы с физическим здоровьем - вес, позвоночник, зрение, слух, сон.