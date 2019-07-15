Чем опасен смартфон и планшет для ребенка, сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт ведомства.  Подчеркивается, что использование детьми смартфонов и планшетов может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Велика вероятность развития задержки коры головного мозга у младенцев. Что влечет проблему восприятия окружающих людей, задержку речевого и общего развития, ребенок станет терять концентрацию внимания, появится гиперактивность. У подростков пользование гаджетами тоже вредит головному мозгу. Что может стать причиной ухудшения памяти, потере концентрации внимания, агрессивности. Гаджеты вызывают зависимость, что может стать причиной депрессии.  Также, их использование влечет проблемы с физическим здоровьем - вес, позвоночник, зрение, слух, сон.