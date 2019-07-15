Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, на территории области с начала года сгорели 47 машин, три человека получили различные травмы. Так, 11 июля в 23.45 в поселке Подстепное Теректинского района произошло возгорание автомашины Фольксваген Пассат. – На месте работали шесть пожарных и одна единица техники. В текущем году на территории области участились пожары на автомобильном транспорте. Чтобы снизить до минимума возможность возникновения пожара в автомобиле, необходимо содержать автомобиль в технически исправном состоянии, эксплуатировать и обслуживать в соответствии с требованиями заводской инструкции, а также строго соблюдать правила пожарной безопасности. Пожары очень часто возникают из-за неисправностей в системе электропроводки. Следует обратить внимание на запах бензина, горелой изоляции, дым из-под капота. Современная отделка автомобиля в основном состоит из полимеров, пластиков и других синтетических материалов, причем практически все они горючие. Газы, выделяющиеся при горении таких материалов, высокотоксичные, - рассказал Нуралы Мусиев. Сотрудники ДЧС ЗКО настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать правила пожарной безопасности. - При малейшем подозрении на возгорание немедленно выключите двигатель, освободите замок капота, но не открывайте его. Выведите всех пассажиров на безопасное место и вызовите пожарных. Воспользуйтесь огнетушителем и ни в коем случае не тушите пожар водой, так как это может вызвать короткое замыкание электропроводки, - сообщил Нуралы Мусиев.