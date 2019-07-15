Наличием кондиционера в своем доме может похвастаться не каждый. И если у вас нет данного чуда цивилизации, то предлагаем воспользоваться проверенным способом, справиться с духотой в помещении. Его успешно используют с советских студенческих времен: когда еще знать не знали о кондиционере, а в комнате общаги очень душно от летнего зноя. В такие дни на ночь замораживали в холодильнике 3-4л воды в полиэтиленовых пакетах. Затем клали пакеты в большую миску и направляли на них включенный вентилятор. Через 15 минут в помещении появлялась спасительная прохлада. И до вечера можно было дожить с комфортом. Вместо пакетов сейчас можно использовать 2-3 пластиковые бутылки «полтарашки». Если нет полноразмерного бытового вентилятора, его можно заменить копеечной вытяжкой, которая продается в строительных магазинах. Расстояние от вентилятора до бутылок со льдом должно быть не более 50 см, так охлажденные воздуха происходит наиболее эффективно. И не забудьте под бутылки подставить какую-нибудь емкость для стекания конденсата. Берегите себя и своих близких!