Ароматная, манящая, сезонная ягода, которой нужно успеть насладиться и оставить про запас на долгую зиму. Ну и что на улице пекло, поможет мультиварка. Чтобы приготовить вкуснейшее ягодное повидло помыть 0,5 кг клубники, очищаем от хвостиков, выкладываем на полотенце. Вишни 0,5 кг, промыть, удалить косточки. Подготовленные ягоды высыпаем в чашу мультиварки, вливаем ½ стакана воды, закрываем крышку и включаем программу «Выпечка» на 30 минут. После перемешиваем размягченные ягоды, добавляем 0,5 кг сахара, и готовим в режиме «Тушение» 2 часа. Варенье готово! Приятного чаепития! Если хотите закатать запас на зиму: Банки с крышками помыть, с содой. Стерилизуем в духовке при 180 градусах 15 минут. И раскладываем повидло по баночкам. Даем остыть при комнатной температуре и отправляем на хранение в прохладное место.