Фото из архива "МГ" В городе Нур-Султан проходит расширенное заседание правительства, которое является первым заседанием с участием Касым-Жомарта Токаева. – Мое поручение относительно снижения долговой нагрузки в отношении граждан, которые не платежеспособные, бедные. Текущая работа, как она делается? - поинтересовался Токаев на заседании правительства. Председатель Нацбанка Ерболат Досаев ответил, что текущая работа разделена на два блока. – Первый, связанный со сверкой тех групп, которые вошли в зону поддержки, работа будет завершена на этой неделе с Минтруда по сверке базы данных. Начиная со следующей недели и до конца июля будут предварительно подписаны договоры между банками второго уровня и микрофинансовыми организациями и Фондом проблемных кредитов. Мы считаем, что до 1 сентября необходимые выплаты будут завершены в сторону банков, а государственное кредитное бюро подтвердит по всем гражданам, которые вошли в список поддержки. А по штрафам и пеням работу завершим до 1 августа, - ответил Досаев. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что правительству и администрации нужно держать эту работу на постоянном контроле. – Мы заявили об этой акции. Причем, повторяю, акция одноразовая, дальше мы увлекаться подобного рода мерами не сможем, не имеем права. Но то, что мы объявили, мы должны выполнить в срок и качественно, - поручил Токаев. Кроме этого глава государства заявил, что в стране обострилась проблема с жильем. – Жилищную проблему вы должны держать на постоянном контроле. Вы должны понимать, что жилищная проблема самая острая, насущная, социальная. Вы видите сами, насколько она обострилась в последнее время. Дайте предложения, как ее решать в целом и в частности. Мы можем говорить, что со стороны определенных людей есть завышенные требования в отношении жилья. Но от этого проблема не найдет своего решения. Это все зависит от правительства, как мы будем решать эту проблему, - сказал Токаев, обращаясь к министру индустрии и инфраструктурного развития Роману Скляру. Глава государства повторил, что жилищная проблема должная находиться на постоянном контроле со стороны министра и правительства. Ранее министр сообщил, что по итогам полугодия введено 5,7 миллиона квадратных метров жилья, что составляет 98,1 процента к аналогичному периоду прошлого года. По словам Скляра, лидером по росту ввода жилья являются Туркестанская, Кызылординская, Алматинская и Костанайская области. Снижение отмечается в городе Нур-Султане и Мангистауской области из-за уменьшения активности частных застройщиков. При этом в столице прогнозируется снижение годового объема на 16 процентов к вводу прошлого года.