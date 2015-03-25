ЦИК отказал в регистрации шести кандидатам в президенты

Иллюстративное фото с сайта khabar.kz Решение об отказе в регистрации шести кандидатам было принято на заседании центральной избирательной комиссии, сообщает NewTimes.kz со ссылкой на сайт ЦИК. Центральная избирательная комиссия на своем заседании 24 марта приняла постановления об отказе в регистрации в качестве кандидатов в президенты Республики Казахстан Джунисбекова Якобжана, Маишева Кайрата Алембаевича, Утеповой Айгуль Дуйсенбаевны и Асылбека Амантая Хантемірұлы. «Данное решение было продиктовано тем, что указанные претенденты не явились на заседания лингвистической комиссии, в результате