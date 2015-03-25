Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

ЦИК отказал в регистрации шести кандидатам в президенты

Иллюстративное фото с сайта khabar.kz Решение об отказе в регистрации шести кандидатам было принято на заседании центральной избирательной комиссии, сообщает NewTimes.kz со ссылкой на сайт ЦИК. Центральная избирательная комиссия на своем заседании 24 марта приняла постановления об отказе в регистрации в качестве кандидатов в президенты Республики Казахстан Джунисбекова Якобжана, Маишева Кайрата Алембаевича, Утеповой Айгуль Дуйсенбаевны и Асылбека Амантая Хантемірұлы. «Данное решение было продиктовано тем, что указанные претенденты не явились на заседания лингвистической комиссии, в результате
Marat
ЦИК отказал в регистрации шести кандидатам в президенты
Иллюстративное фото с сайта khabar.kz
Иллюстративное фото с сайта khabar.kz
Иллюстративное фото с сайта khabar.kz Решение об отказе в регистрации шести кандидатам было принято на заседании центральной избирательной комиссии, сообщает NewTimes.kz со ссылкой на сайт ЦИК. Центральная избирательная комиссия на своем заседании 24 марта приняла постановления об отказе в регистрации в качестве кандидатов в президенты Республики Казахстан Джунисбекова Якобжана, Маишева Кайрата Алембаевича, Утеповой Айгуль Дуйсенбаевны и Асылбека Амантая Хантемірұлы. «Данное решение было продиктовано тем, что указанные претенденты не явились на заседания лингвистической комиссии, в результате чего их соответствие предъявляемым к кандидатам требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» в части свободного владения государственным языком не установлено», — говорится в сообщении. Также, центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в качестве кандидатов в президенты Есжанова Каната Сабыровича и Ділмағамбет Біржана Жетіруұлы в связи с их отказом от прохождения процедуры установления свободного владения государственным языком. Кроме того, секретарь Центризбиркома Бахыт Мельдешов проинформировал комиссию о поступлении письменных заявлений от Курсабаева Мухамедрахима Кадырбаевича, Елеусизова Мэлса Хамзаевича и Базильбаева Жаксыбая Абишевича о снятии их кандидатур.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article