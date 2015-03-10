ЦИК отказала в регистрации троим претендентам на пост президента РК

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации троим претендентам на пост президента Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК. Иллюстративное фото с сайта kazpost.org 9 марта лингвистическая комиссия пришла к выводу, что общественный деятель Есенбек Уктешбаев и глава фонда "Кенесары хан" Уалихан Кайсаров свободно не владеют государственным языком. 7 марта экзамен на владение государственным языком не смог сдать начальник автозаправочной станции Канат Жуман. Председатель лингвистической комиссии Мырзатай Жолдасбеков рассказал о ходе экзамена Укт