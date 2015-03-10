Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

ЦИК отказала в регистрации троим претендентам на пост президента РК

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации троим претендентам на пост президента Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК. Иллюстративное фото с сайта kazpost.org 9 марта лингвистическая комиссия пришла к выводу, что общественный деятель Есенбек Уктешбаев и глава фонда "Кенесары хан" Уалихан Кайсаров свободно не владеют государственным языком. 7 марта экзамен на владение государственным языком не смог сдать начальник автозаправочной станции Канат Жуман. Председатель лингвистической комиссии Мырзатай Жолдасбеков рассказал о ходе экзамена Укт
Marat
ЦИК отказала в регистрации троим претендентам на пост президента РК
Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации троим претендентам на пост президента Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Иллюстративное фото с сайта kazpost.org
Иллюстративное фото с сайта kazpost.org
 Иллюстративное фото с сайта kazpost.org 9 марта лингвистическая комиссия пришла к выводу, что общественный деятель Есенбек Уктешбаев и глава фонда "Кенесары хан" Уалихан Кайсаров свободно не владеют государственным языком. 7 марта экзамен на владение государственным языком не смог сдать начальник автозаправочной станции Канат Жуман. Председатель лингвистической комиссии Мырзатай Жолдасбеков рассказал о ходе экзамена Уктешбаева: "В письменном задании, где требуется раскрыть выбранную тему, кандидат не сумел логически сформулировать и донести свои мысли, стилистически неправильно выстроил предложения, с нарушением литературных норм в сочетаниях слов. Не выдержал также требуемый - в два листа - объем изложения. В следующем задании претендент, читая стихотворение Мукагали Макатаева "Сезім", допустил ошибки и не ответил на вопросы комиссии по содержанию прочитанного. В публичной речи на тему "Общество и демократия" вместо необходимых 15 минут, кандидат выступал десять минут, не раскрыл тему, нарушил нормы литературной речи и неудовлетворительно отвечал на вопросы". Жолдасбеков прокомментировал экзамен Кайсарова: "В первом письменном задании кандидату не хватило отведенного времени, и ему было выделено дополнительно полчаса, что, тем не менее, не помогло ему справиться с выбранной темой "Содружество независимых государств: история и современность". Претендент неправильно понял тему и, соответственно, не раскрыл ее. Кроме того, он допустил 23 ошибки, из них 5 орфографических, 11 пунктуационных и 7 стилистических. Во втором задании, после прочтения отрывка из прозы Ильяса Есенберлина, кандидат не смог ответить на некоторые вопросы по содержанию текста, а также во время чтения допустил нарушение орфоэпических норм казахского языка. По третьему заданию кандидат должен был подготовить 15-минутное выступление на тему: "За родину иди в огонь - не сгоришь!". Данная тема не была раскрыта кандидатом, продемонстрировавшим недостаточный словарный запас, а также незнание некоторых правил, касающихся порядка построения фраз в казахском языке". 7 марта Жолдасбеков рассказал о том, как экзамен сдал Жуман: "В письменном задании кандидат не смог раскрыть выбранную им тему "Моя страна - моя земля", не сумел письменно грамотно сформулировать основную мысль. Общее количество допущенных стилистических и пунктуационных ошибок - 31. При чтении поэзии Абая Кунанбаева были допущены орфоэпические ошибки. Жуман Канат не смог прочитать наизусть ни одного стихотворения на казахском языке. В публичной речи на выбранную кандидатом тему "Истоки казахской государственности", вместо установленных комиссией 15 минут, выступал 5 минут, продемонстрировав отсутствие знания норм литературной речи и недостаточный словарный запас". На прошлой неделе ЦИК отказала в регистрации четверым кандидатам. Двоим из них не исполнилось еще 40 лет, еще двое не смогли сдать экзамен на свободное владение государственным языком.

Читайте также

Новости партнёров