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ЦИК РФ объявил предварительные итоги выборов: президентом стал Путин

ЦИК России объявил предварительные результаты выборов президента России, сообщает Lenta.ru. Фото с сайта mediarepost.ru По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов (56,2 миллиона), на втором месте с 11,08 процента голосов — Павел Грудинин. ЦИК обработал 99,83 процента бюллетеней. На третьем месте Владимир Жириновский — 5,66 процента (4 миллиона голосов). На четвертом Ксения Собчак — 1,67 процента (1,2 миллиона голосов). Григорий Явлинский получил один процент голосов, Борис Титов — 0,7 процента, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин — по 0,6 процента. «Это
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ЦИК РФ объявил предварительные итоги выборов: президентом стал Путин
ЦИК России объявил предварительные результаты выборов президента России, сообщает Lenta.ru.
Фото с сайта mediarepost.ru По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов (56,2 миллиона), на втором месте с 11,08 процента голосов — Павел Грудинин. ЦИК обработал 99,83 процента бюллетеней. На третьем месте Владимир Жириновский — 5,66 процента (4 миллиона голосов). На четвертом Ксения Собчак — 1,67 процента (1,2 миллиона голосов). Григорий Явлинский получил один процент голосов, Борис Титов — 0,7 процента, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин — по 0,6 процента. «Это предварительные итоги голосования, — подчеркнула Памфилова. — В соответствии с законом теперь у ЦИК есть в распоряжении 10 дней для окончательного определения итогов выборов на основании первых экземпляров протоколов избирательных комиссий субъектов РФ и двух зарубежных территориальных избирательных комиссий». Глава ЦИК добавила, что серьезных жалоб на выборах пока не зафиксировано. Итоги голосования отменили на пяти участках в трех российских регионах, уточнила Памфилова. Явка на выборах составила 67,47 процента или 73,36 миллиона человек. Ранее ЦИК назвал количество отданных за Путина голосов рекордным за всю историю постсоветской России.

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