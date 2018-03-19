ЦИК РФ объявил предварительные итоги выборов: президентом стал Путин

ЦИК России объявил предварительные результаты выборов президента России, сообщает Lenta.ru. Фото с сайта mediarepost.ru По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов (56,2 миллиона), на втором месте с 11,08 процента голосов — Павел Грудинин. ЦИК обработал 99,83 процента бюллетеней. На третьем месте Владимир Жириновский — 5,66 процента (4 миллиона голосов). На четвертом Ксения Собчак — 1,67 процента (1,2 миллиона голосов). Григорий Явлинский получил один процент голосов, Борис Титов — 0,7 процента, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин — по 0,6 процента. «Это