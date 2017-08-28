Қала әкімдігінде Құрбан айт мерекесіне дайындық барысы пысықталды
Биыл да мешіттерде мал сойылмайды. Бұл үшін қала бойынша арнайы бес орын белгіленді. Құрбандыққа әкелінген мал да осы аумақтарда сатылады. Шаһардың басқа жерінде сауда жасауға қатаң тиым салынған. Тәртіпті бұзғандармен полиция қызметкерлері айналысатын болады. - Сондай ақ бұл істе тағы бірқатар мәселеге назар салған жөн. Біріншіден ветеринарлық бақылауды күшейту керек. Әрі бұл жұмыс ерте басталса игі. Екіншіден мерекеде тәртіпті қатаң қадағаса дейміз. Полиция қызметкерлері қоладуы керек. Бұған қоса Ел Ырысы базарында мұздатқыш керек. Өйткені айтта сойылған еттің үштен бірін біз жинаймыз. Ондағ