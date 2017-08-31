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Социум

Қала күні тойланады

Қыркүйек айында дәстүрлі түрде қала күні аталып өтеді. Мереке қарсаңында Орал қаласына Ақтау, Ақтөбе, Атырау және көршілес Ресей Федерациясы, сондай-ақ, Түркия елінің Маниса қаласынан өкілдер келеді деп күтілуде. Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте қала әкімінің орынбасары Мирболат Нұржанов пен қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Қуанышбек Мұқанғалиев мерекелік шаралар туралы айтты. Қала күніне орай тамыз айында ауданаралық «Туған жер» атты өнер фестивальі шымылдығын түрді. Ал қалған шаралар 2 қыркүйектен бастау алады. Аталған күні «Жайық» қалашығында тарихи
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Қала күні тойланады
Қыркүйек айында дәстүрлі түрде қала күні аталып өтеді. Мереке қарсаңында Орал қаласына Ақтау, Ақтөбе, Атырау және көршілес Ресей Федерациясы, сондай-ақ, Түркия елінің Маниса қаласынан өкілдер келеді деп күтілуде. Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте қала әкімінің орынбасары Мирболат Нұржанов пен қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Қуанышбек Мұқанғалиев мерекелік шаралар туралы айтты.
Қала күніне орай тамыз айында ауданаралық «Туған жер» атты өнер фестивальі шымылдығын түрді. Ал қалған шаралар 2 қыркүйектен бастау алады. Аталған күні «Жайық» қалашығында тарихи жәдігерлер мен сәндік қолданбалы бұйымдар қойылған көрме өтеді. Сонымен қатар, қала тұрғындарының біразы жаңа пәтерге ие болып, қоныс тойларын тойлайды. - Қала күні қарсаңында жаңа үйлердің ашылу салтанатын өткізіп, тұрғындарға табыстауды жоспарлап отырмыз. «Нұрлы жол» бағдарламасы» бойынша Зачаган кентінде 180 пәтерлі бір үй, мемлекеттік жекеменшік серіктестігі аясында Депо көшесінің бойынан 900 пәтерлі тағы бір тапсырылатыды, - деп баяндады Орал қаласы әкімінің орынбасары Мирболат НҰРЖАНОВ. Мереке қарсаңында «Домбыра-пати», жайдарман және спорттық шаралар көрініс тауып, П.Атоян атындағы орталық стадионда эстрада жұлдыздарының қатысуымен музыкалық тосынсый ұйымдастырылады. - 8 қыркүйек күні сағат 19:00-де Атоян атындағы стадионда өнер жұлдыздарының қатысуымен концерт өтеді. Оған Төреғали Төреәлі, Ерке Есмахан, Сон Паскаль сынды танымал әншілер қатысады. Айта кетейік, концертке кіру тегін. Билеттерді П.Атоян атындағы стадион, Қадыр Мырза Әли атындағы мәдениет және өнер орталығы, облыстық филармония және Жастар сарайының кассаларынан алуға болады. Сондай-ақ, сағат 20:00-де Абай алаңында Қыдырәлі Болманов пен Қарақат Әбілдинаның қатысуымен мерекелік концерт өтеді, - деді қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Қуанышбек Мұқанғалиев. 9-10 қыркүйек күндері қазақ драма театрында қаламыздың ең сұлу аруы анықталады. Ал ауыл шаруашылығы қожалықтары қала тұрғындары мен қонақтарын М.Ықсанов көшесінде өтетін жәрмеңкеде күтеді. Сондай-ақ, барлық сауда үйлерінде жеңілдіктер жасалады. Арман КУРМАНГАЛИЕВ

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