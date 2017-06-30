Қала тазалығы назарда
Қалалық әкімдікте қоғамдық орындардың, аулалар мен демалатын орындардың тазалығы және абаттандыру, көркейту мәселелерін талқылау мақсатында пәтер иелері кооператив өкілдерімен кездесуі өтті. Қала әкімінің орынбасары Алтынбек Қайсағалиев пәтер иелері кооперативі төрағаларына қала тұрғындарымен бірге белсенді жұмыс атқару керектігін баса айтты. Қала орталығы мен қоғамдық орындарды, таза ұстау әрбір шаһар тұрғындарының міндеті. Ал, оны бақылау мен қолға алу пәтер иелері кооператив өкілдерінің тынымсыз жұмыс атқаруы нәтижесінде жүзеге аспақ. Санитарлық тазалық және көгалдандыру жұмыстары қалай жүр