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Социум

Қаладағы 48 мектепте алғашқы сабақ басталды

Білім күніне орай Орал қаласының барлық білім ордасында мерекелік жиын өтті. Ертеңгілік қалалық №19 орта мектепте де ерекше сән-салтанатпен ұйымдастырылды. Ұстаздар қауымы, ата-аналар мен шәкірттер бір-бірін мейраммен құттықтап, жаңа оқу жылына сәттілік тілесті. Орал қаласының әкімі М.Мұқаевта жарқын шараның куәсі болды. Қаладағы №19 мектептің ашылғанына биыл 47 жыл. Білім ордасында осы жылы 1330 оқушы тәлім алады. Мектепте 107 мұғалім шәкірттердің көкірек көзін ашпақ. Ғимарат жанынан ашылған шағын орталықта 75 бөбек тәрбиеленеді. - 1970 жылдың 5 қазанында алғаш рет республика бойынша ағылшын
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Қаладағы 48 мектепте алғашқы сабақ басталды
Білім күніне орай Орал қаласының барлық білім ордасында мерекелік жиын өтті. Ертеңгілік қалалық №19 орта мектепте де ерекше сән-салтанатпен ұйымдастырылды.
Ұстаздар қауымы, ата-аналар мен шәкірттер бір-бірін мейраммен құттықтап, жаңа оқу жылына сәттілік тілесті. Орал қаласының әкімі М.Мұқаевта жарқын шараның куәсі болды. Қаладағы №19 мектептің ашылғанына биыл 47 жыл. Білім ордасында осы жылы 1330 оқушы тәлім алады. Мектепте 107 мұғалім шәкірттердің көкірек көзін ашпақ. Ғимарат жанынан ашылған шағын орталықта 75 бөбек тәрбиеленеді. 1970 жылдың 5 қазанында алғаш рет республика бойынша ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын мамандандырылған мектеп болып ашылып, 27 жыл орыс тілінде, 11 жыл аралас мектеп түрінде және соңғы 9 жылда мемлекеттік тілде білім беретін мектеп ордасына айналды. Соңғы 9 жылда 18 түлек «Алтын белгі» иегері атанып, мемлекеттік білім гранттарын иеленді. Ал биылғы мектеп бітіргелі отырған 50 түлектің 6-ы «Алтын белгі», біреуі «Ерекше аттестат» үміткері болып отыр, - дейді №19 мектеп директоры Алтын ЖҰМАҒАЛИЕВА. Ал қала бойынша биыл 48 мектепте 43 мыңнан астам бала жаңа оқу жылын бастады. Соның ішінде 5 мыңнан астам оқушы бірінші сыныпқа барды. Білім беруге  бөлінетін қаражат та жылдан жылға артып келеді. Биыл бұл салаға 14 млрд. теңге бағытталды. Бұған жаңа мектептер салынып, ескілері жөнделуде. - Қала бойынша 4 мектептің құрылысы аяқталуға жақын. Бұл бұрын болмаған оқиға. «Сарытау» шағынауданында 900 орындық, Деркөл шағынауданында екі 600 орындық мектептердің құрылысы және №4 мектептің күрделі жөндеуі жасалып жатыр. Бәсекега қабілетті ұрпақ, бәсекеге қабілетті мемлекет боламыз десек, біз білімімізді күшейтуіміз қажет. Баршаңызды жаңа оқу жылымен шын жүректен құттықтаймын, - деді Орал қаласының әкімі Мұрат МҰҚАЕВ Бұл күні №19 мектепте 144 бүлдіршін алғаш рет мектеп табалдырығын аттады. 11-сынып оқитын аға-апалары оларға Елбасы кітабын табыс етті. Ертеңгіліктен кейін оқушыларға «Мен өз Отанымның патриотымын» атты алғашқы сабақ өтті. Бірінші сыныптағылар биыл жаңа мазмұндағы бағдарлама бойынша білім алмақ. Тек қана «6 жасар Алпамыстарға» емес, жалпыға жаңашылдығы көп биылғы оқу жылында оқушылар, ата-аналар, мұғалімдерге тек сәттілік тілейміз. Арман КУРМАНАЛИЕВ

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