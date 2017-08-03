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Социум

Қалалық өнер ұжымдары – Астана төрінде

«Ақжайық ақ жүрекпен ән салады». Бас қала төрінде өткен Орал қалалық өнер ұжымдарының концерті осылай аталды. «Қазмедиа» концерт залында ұйымдастырылған сазды кеш бай мазмұнды бағдарламасымен ерекшеленді. Алдымен, концертке келген көрерменді фойеден қалалық скрипкашылар ансамблі сазды әуенмен қарсы алды. Оралдың көрікті жерлері мен сұлу табиғатынан, әдебиеті мен мәдениетінен хабар берер шағын кітап, фотокөрме де жұртшылық назарын аударды. Сахна шымылдығы «Оралым» фольклорлық ансамблі мен «Арна» би ұжымының ұлттық нақыштағы өнерімен ашылды. Бұдан соң камералық оркестрдің орындауындағы классикал
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Қалалық өнер ұжымдары – Астана төрінде
«Ақжайық ақ жүрекпен ән салады». Бас қала төрінде өткен Орал қалалық өнер ұжымдарының концерті осылай аталды.
«Қазмедиа» концерт залында ұйымдастырылған сазды кеш бай мазмұнды бағдарламасымен ерекшеленді. Алдымен, концертке келген көрерменді фойеден қалалық скрипкашылар ансамблі сазды әуенмен қарсы алды. Оралдың көрікті жерлері мен сұлу табиғатынан, әдебиеті мен мәдениетінен хабар берер шағын кітап, фотокөрме де жұртшылық назарын аударды. Сахна шымылдығы «Оралым» фольклорлық ансамблі мен «Арна» би ұжымының ұлттық нақыштағы өнерімен ашылды. Бұдан соң камералық оркестрдің орындауындағы классикалық музыка құлақ құрышын қандырды. Кең сахна, керемет акустика, талантты өнерпаздар көрерменді бей-жай қалдырмады. - Қазір Астанада тұрсам да, Оралдың тумасы болғандықтан, мен үшін болып жатқан облыс күндері өте ыстық. Себебі ностальгиямен Оралдағы балалық шағымды еске алып, достарымды көру үшін осындай кештердің біреуінен де қалмай, келіп жүрмін. Концерт керемет. Орал өңірі әуелден таланттардан кенде емес. Дарынды әншілер көп. Жайықтың би мектебі де қалыптасқан, еліміздегі мақтаулы ұжымдары бар. Өте қуаныштымын, - дейді көрермен ретінде келген продюсер, PR-менеджер Алпамыс ШАРИМОВ. Сазды кеште дәстүрлі, классикалық, заманауи эстрадалық туындылар да кезектесе орындалып, қанық бояуымен, бай мазмұнымен ерекшеленді. Бұл күні шетелде қазақ өнерін насихаттап жүрген Жайықтың кішкентай жұлдыздары да сахна төрінен көрінді. - Концерт ұнады. Костюмдері әдемі екен. Әр түрлі әндер айтылды. Біз сияқты кішкентай балалар да өнер көрсетті, - дейді кішкентай көрермен Назым ҒИЛЫМҒАЛИ. Өнер кешінде барлығы 117 оралдық өнерпаз ән-күй, биімен Елордаға Жайық жағасындағы сұлу қаланың сәлемін жолдады. - Батыс Қазақстан облысының күндері аясындағы біздің қалалық әкімдік жауапты болған негізгі концертіміз осында, «Қазмедиа» орталығында өтіп жатыр. Бұнымен қоса, ертең «Бәйтерек» алаңында болады. Содан соң, ең бастысы, тамыздың 4-і күні ЭКСПО қалашығындағы амфитеатрда өтетін Гала-концертке үлесімізді қосамыз, - дейді Орал қалалық мәдениет бөлімінің басшысы ҚУАНЫШБЕК МҰҚАНҒАЛИЕВ. Әсерлі кеш соңында ҚР Мәдениет министрінің атынан ықылас гүлі тапсырылды. Тамаша өткен концертке риза болғаны сондай, соңында көрермен өнерпаздарға ұзақ қол соқты. Арман КУРМАНГАЛИЕВ

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