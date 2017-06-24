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Социум

Қазақтың үш батыр қызына ескерткіш қойылды

Оралда шығыстың қос шоқ жұлдызы Мәншүк Мәметова мен Әлия Молдағұлова және қазақтың тұңғыш ұшқыш қызы Хиуаз Доспановаға жаңа ескерткіш орнатылды. Қазақтың үш қаһарман қызының мүсіні бір тұғырға қонды. Айтулы шараға қатысқан облыс әкімінің бірінші орынбасары Арман Өтеғұлов, Қазақ КСР-інің халық әртісі, әнші, композитор Ескендір Хасанғалиев және соғыс ардагерлері Хамза Сафин мен Мұхтар Әжіғұлов ескерткіштің ашылу рәсімін жасады. Қазақтың үш батыр қызына ескерткіш орнату туралы ұсыныс өңірдегі зиялы қауым өкілдері мен ардагерлерден келіп түскен. 11 жобаның ішінен мемлекеттік комиссия белгілі астан
Marat
Қазақтың үш батыр қызына ескерткіш қойылды
Оралда шығыстың қос шоқ жұлдызы Мәншүк Мәметова мен Әлия Молдағұлова және қазақтың тұңғыш ұшқыш қызы Хиуаз Доспановаға жаңа ескерткіш орнатылды.
pamyatnik-manshuk-mametova-1-1
pamyatnik-manshuk-mametova-1-1
Қазақтың үш қаһарман қызының мүсіні бір тұғырға қонды. Айтулы шараға қатысқан облыс әкімінің бірінші орынбасары Арман Өтеғұлов, Қазақ КСР-інің халық әртісі, әнші, композитор Ескендір Хасанғалиев және соғыс ардагерлері Хамза Сафин мен Мұхтар Әжіғұлов ескерткіштің ашылу рәсімін жасады. Қазақтың үш батыр қызына ескерткіш орнату туралы ұсыныс өңірдегі зиялы қауым өкілдері мен ардагерлерден келіп түскен. 11 жобаның ішінен мемлекеттік комиссия белгілі астаналық мүсінші Нұрлан Далбайдың жұмысын таңдаған. Айта кетелік, сонымен қатар мүсіншінің қолынан Астанадағы Кенесары, Алматыдағы Тәуелсіздік монументі, Атыраудағы Дина Нұрпейісова, Оралдағы Абай ақын мен Сырым батырдың да ескерткіштері соғылды. Енді олардың қатарына осынау жаңаша композиция келіп қосылды. - Адамзаттың тарихындағы екінші дүниежүзілік соғыстағы батырлардың ерлігі, соның ішінде қазақ қыздарының ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Бұл сол ерлікке орнатылған ескерткіш. Ашылу рәсіміне барлық ұрпақ өкілдері қатысты. Бұдан былай да үлкен де, кіші де бұл ескерткішке тағзым ете бермек, - дейді    БҚО мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының басшысы Дәулеткерей ҚҰСАЙЫНОВ. Астана қаласындағы көркем құйма комбинатында қоладан құйылған ескерткіштің биіктігі тұғырымен қоса есептегенде 5 метр. Жаңа мәдени нысанның жұмысына облыстық бюджеттен 139 млн. теңге жұмсалған. Айтулы шарада «Хиуаз, Әлия, Мәншүк» әнінің тұсауы кесілді. Әннің сөзін жазған ақын Мұнайдар Балмолда, ал музыкасының авторы композитор Думан Байтілеуов. Ұйымдастырушылардың айтуына қарағанда, өлең салтанатты шара құрметіне арнайы жазылған. - Бұл ескерткіштің өскелең жас буын үшін де тәрбиелік мәні зор. Әкеміз бұл батыр қыздардың қан майдандағы жанкештілігі жайында жиі толғанатын. Енді, міне, олардың өр бейнесін көріп өскен ұл-қыздарымыз ерлігіне тағзым ететін болады. Менің әкем – майдангер. Кезінде ол бірнеше рет Хиуаз Доспановаға батыр атағын беру керек деп жоғары жаққа хат жазған болатын. Кейін тұңғыш ұшқыз қызға «Халық қаһарманы» атағы берілгне кезде, таңға ұйықтамай, қатты қуанды. Осындай ескерткіштер жастарға батырлар ерлігін, рухын ұмытпай, қастерлеуге, оларды патриоттық сезімге тәрбиелеуге үлкен септігін тигізеді, - дейді шараға қатысушы қала тұрғыны, еңбек ардагері Балғаным Кәкімова. Шара барысында көпшілік назарына театрландырылған көрініс ұсынылды. Патриоттық әндер әуелеп, жиылған жұртшылық ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Арман КУРМАНАЛИЕВ

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