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Социум

Құрылыс саласында 3d жобасы қолданылмақ

Өңірде құрылыстағы 3D жобасын енгізудің алғашқы қадамдары басталды. Финляндиялық «Соllapraime» компаниясының маманы жаңа жобаға қатысты ашық семинар өткізді. Облыс әкімі Алтай Көлгінов «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесінде құрылыс саласындағы 3D жобасымен танысып, өңірімізде қолданысқа енгізу керек деп шешкен еді. 3D жобасының ерекшелігі - әлі бой көтермеген нысанның әр бөлігін компьютер арқылы көруге мүмкіндік береді. Тіпті құрылысқа қажетті материалдардың мөлшерін, құрал-жабдықтардың қойылатын орнын анықтауға да болады. Финляндиялық маман Тони Линдкуист өңіріміздің құрылыс саласы мамандарына с
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Құрылыс саласында 3d жобасы қолданылмақ
Өңірде құрылыстағы 3D жобасын енгізудің алғашқы қадамдары басталды. Финляндиялық «Соllapraime» компаниясының маманы жаңа жобаға қатысты ашық семинар өткізді.
Облыс әкімі Алтай Көлгінов «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесінде құрылыс саласындағы 3D жобасымен танысып, өңірімізде қолданысқа енгізу керек деп шешкен еді. 3D жобасының ерекшелігі - әлі бой көтермеген нысанның әр бөлігін компьютер арқылы көруге мүмкіндік береді. Тіпті құрылысқа қажетті материалдардың мөлшерін, құрал-жабдықтардың қойылатын орнын анықтауға да болады. Финляндиялық маман Тони Линдкуист өңіріміздің құрылыс саласы мамандарына семинар өткізіп, жаңа жобамен таныстырды. Сондай-ақ, сала мамандары 3D жобасы арқылы құрылыс нысандарын жобалауда және салуда қателіктердің алдын алып, қаражат пен уақытты үнемдеуге болатынын айтады. - Жаңадан салынып жатқан 5, 9 қабатты үйлер шағынаудандарда қалай көрінеді? Осыжоба арқылы соны байқауға болады. Немесе көрші үйге кіріп, «жаңадан салынған үйдің көлеңкесі қай жақта болады, күн сәулесін көлегейлемей ме» деген сұрақтарға жауап алуға болады. Сондықтан тек қаржы жағынан ғана емес, эстетикалық жағынан да, қаланы жоспарлау жағынан да өте тиімді, - дейді «Финдік бизнес хаб» компаниясының директоры Мұхтар МАНКЕЕВ. Алдағы уақытта әрбір құрылыс компаниясы өз тарапынан 3D сызбасын даярлайтын мамандарды оқытуды көздеп отыр. Ғимараттарды салудағы тың жоба өзге елдерде кеңінен қолданылуда. - «Соllapraime» компаниясында біз 3D-ға негізделген виртуалды суреттер мен бейнематериалдар шығарамыз. Біз Финляндия елінен келіп отырмыз. Бұл жоба түрлі коммерциялық немесе өндірістік бағыттағы жаңа ғимараттарды салудың алғашқы кезеңінде жобалаушылар мен құрылысшылардың, басшылар мен ғимаратты пайдаланушылардың бір-бірімен келісімге келуіне жеңілдік туғызады. Ал егер ғимаратты қағаздағы сызбамен талқылайтын болса, келіспеушілік көп болар еді, - дейді «Соllapraime» компаниясының директоры Тони ЛИНДКУИСТ. Мамандар бұл жобаны 2-3 айда қолданысқа енгіземіз дейді. Құрылысы алғаш боп жобаланатын нысан мектеп немесе аурухана болып белгіленді. Арман КУРМАНГАЛИЕВ

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