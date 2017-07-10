Құтқарушылар ескертеді: шомылуға рұқсат етілмеген жерлерде демалу - өмірге қауіп-қатер төндіру
«БҚО ТЖД Жедел-құтқару жасағы» ММ-нің құтқарушылары мен еріктілерінің қырағылықтарының арқасында өткен демалыста су айдынында 2 адамның өмірін құтқарып қалды. Ең бірінші жағдай кезекшілік уақытында Орал өзенінің «Металлист» зауытының ауданында құтқарушылар 5-жастағы бүлдіршінді құтқарды. Біздің кезекшілік кезінде жағажайға әйел адам мектеп жасындағы 7 баласымен келді, біздер дереу өз бақылауымызға алдық. Өздеріңіз байқағандай ересек адамға тынымсыз балаларды қарау өте қиын. Бүлдіршіннің біреуі су айдынында ойнап жүріп суға бата бастайды. Оқиға жағалаудан 2 шақырым жерде орын алды. Бүлдіршіннің