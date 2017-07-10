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Социум

Құтқарушылар ескертеді: шомылуға рұқсат етілмеген жерлерде демалу - өмірге қауіп-қатер төндіру 

«БҚО ТЖД Жедел-құтқару жасағы» ММ-нің құтқарушылары мен еріктілерінің қырағылықтарының арқасында өткен демалыста су айдынында 2 адамның өмірін құтқарып қалды. Ең бірінші жағдай кезекшілік уақытында Орал өзенінің «Металлист» зауытының ауданында құтқарушылар 5-жастағы бүлдіршінді құтқарды. Біздің кезекшілік кезінде жағажайға әйел адам мектеп жасындағы 7 баласымен келді, біздер дереу өз бақылауымызға алдық. Өздеріңіз байқағандай ересек адамға тынымсыз балаларды қарау өте қиын. Бүлдіршіннің біреуі су айдынында ойнап жүріп суға бата бастайды. Оқиға жағалаудан 2 шақырым жерде орын алды. Бүлдіршіннің
Анэль Кайнеденова
Құтқарушылар ескертеді: шомылуға рұқсат етілмеген жерлерде демалу - өмірге қауіп-қатер төндіру 
«БҚО ТЖД Жедел-құтқару жасағы» ММ-нің құтқарушылары мен еріктілерінің қырағылықтарының арқасында өткен демалыста су айдынында 2 адамның өмірін құтқарып қалды.
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Ең бірінші жағдай кезекшілік уақытында Орал өзенінің «Металлист» зауытының ауданында құтқарушылар 5-жастағы бүлдіршінді құтқарды. Біздің кезекшілік кезінде жағажайға әйел адам мектеп жасындағы 7 баласымен келді, біздер дереу өз бақылауымызға алдық. Өздеріңіз байқағандай ересек адамға тынымсыз балаларды қарау өте қиын. Бүлдіршіннің біреуі су айдынында ойнап жүріп суға бата бастайды. Оқиға жағалаудан 2 шақырым жерде орын алды. Бүлдіршіннің аяғы тайып кетіп ағыстың қаттылығы соншалықты тұра алмай тұншыға бастайды.Біз тез қимылдап баланы сол бойда судан шығарып алдық, ол кезде судан баланың қолы көрініп тұрған,- деп хабарлады жағажайда кезекшілікте болған №1 құтқарушы жасақтың басшысы Беғалиев Тимур. Баланың өміріне ешқандай қауіп төніп тұрмағанына көз жеткізгеннен кейін анасына табыстады, анасы тіпті не болғанын білмей ,болған оқиғаны құтқарушылардан естіді. Құтқарушылар әйел адаммен, оның ұқыпсыздығынан қайғылы оқиға орын алар еді деп түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Екінші жағдай сондай-ақ Орал өзенінде орын алды. Коминтерн кентінде патрульде жүрген еріктілер дабыл қақты.Құтқарушыларға еріктілер мас күйдегі адам өзенді кесіп жүзіп бара жатқанын хабарлады. Көрсетілген жерге келген бас құтқарушы Гохгальтер Сергей мен құтқарушы Айтқалиев Бекжан судың бетінде әрең тұрған ер азаматты көреді. Жүзуші құтқарушылармен қайыққа көтеріліп жағаға жеткізілінді. Айта кетсек, бұндай жағдай бірінші рет орын алып жатқан жоқ еріктілердің көмегімен мас күйдегі адамдардың құтқарылып жатқаны қаншама. Құтқарушылар ескертеді: шомылуға рұқсат етілмеген жерлерге демалуға бару арқылы өз өмірлеріңізді қауіп-қатерге төндіресіздер. Әсіресе, Орал өзенінде сақ болыңыздар, ағысы қатты өзен үнемі толқындатылып теңселісте тұрады. Жыл сайын судың түбі тазартылып, нәтижесінде өзенде көп жүзбелі немесе өзеннің түбінде тастар темір, және бетон қалдықтары кездесіп жатады. Өзеннің үйреншікті жерлерінің түптері бұрын тайыз болса – қазір бәлкім жағдай өзгеріп тереңдей түскен шығар.

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