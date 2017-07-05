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Социум

Құтқарушылар суға түсу ережелерін атап өтті 

Жыл сайын су айдындарында элементарлы қауіпсіздік ережелерін сақтамағандықтан адамдар қазасы орын алады. Суда батып кетушілердің арасында балалар бар. - Жаз толық басталмай-ақ, бүгінге дейін облыстың су айдындарында 6 адамның қазасы орын алды. Қаза болғандардың біреуі жасөспірім. Адамдардың суда қайтыс болудың басты себептері – судағы қауіпсіздік ережелерінің өрескел бұзылуы, суға ішімдік ішіп түсуі және балалардың ересектердің қадағалауынсыз суға түсуі болып отыр, - деп мәлімдеді Батыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің бөлімінің бастығы Марс Отаров. - Шыңдалмаған және қарт ад
Marat
Құтқарушылар суға түсу ережелерін атап өтті 
Жыл сайын су айдындарында элементарлы қауіпсіздік ережелерін сақтамағандықтан адамдар қазасы орын алады. Суда батып кетушілердің арасында балалар бар.
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к 3
- Жаз толық басталмай-ақ, бүгінге дейін облыстың су айдындарында 6 адамның қазасы орын алды. Қаза болғандардың біреуі жасөспірім. Адамдардың суда қайтыс болудың басты себептері – судағы қауіпсіздік ережелерінің өрескел бұзылуы, суға ішімдік ішіп түсуі және балалардың ересектердің қадағалауынсыз суға түсуі болып отыр, - деп мәлімдеді Батыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің бөлімінің бастығы Марс Отаров. - Шыңдалмаған және қарт адамдарға судың температурасы 20 градустан төмен және 22 градустан төмен айналадағы ауада бастапқы суға түсу орынды емес. Суға қызу денемен кірмеген жөн. Суға түсер алдында көлеңкеде 5-10 минут кідіре тұрған дұрыс. Бірақ суға «дененің тітіркенген күйінде» кіруге болмайды. Суда 20 минут шамасында ғана жүзу керек. Өз-өзіңді қалтырауға дейін жеткізбеу қажет. Қайта салқындау кезінде сіңір тартылуының туындауы, дем алудың тоқтап қалуы, естен танып қалу мүмкіндігі бар. Суға түсу кезінде қандай қауіпсіздік шараларын сақтау керек? Суға таңертең, қатты қызып кету қаупі болмаған жағдайда түскен жөн. Еш уақытта арнайы жабдықталмаған орындарда суға секірмеңіз: тасқа немесе басқа да бір затқа басты ұрып алуға болады. Алысқа жүзіп кетпеңіз, бұл кезде өз күшіңізді үнемдеу алмауға болады. Шаршағандықты сезінген жағдайда, абыржымаңыз және жағаға дейін тезірек жүзіп баруға талпынбаңыз. Арқаға жатып және су бетінде өзіңізді қолдың және аяқтың жеңіл қимылдарымен демеу жасай отырып, суда «демалған » жөн. Егер де ағыммен ілініп қалсаңыз, онымен күресуге тырыспаңыз. Ағыммен бірте-бірте жағаға жақындай отырып, төменге қарай жүзіңіз. Егер иірімге кезіксеңіз, өкпеге көбірек ауа толтырып алып, суға сүңгіп шығып, қимылды оқыс жасай отырып, судан жағаға қарай жүзіңіз. Айдында демалуды қалайтын әр адам судағы қандай қауіпсіз жүріп-тұру ережелерін білуі және сақтауы тиіс? Бұл ең алдымен: қатаң түрде арнайы байқап қаралған орындарда суға түсу, жақын келе жатқан кішкене кемелер мен қайықтарға жүзуге болмайды, суда тентектікке жол бермеу, жалған үрей дабылын бермеу. Арман КУРМАНАЛИЕВ

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