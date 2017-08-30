ҚР Конституциясы күніне орай салтанатты жиын өтіп, өңірді өркендетуге үлес қосқан тұлғалар марапатталды
Мемлекет құру үздіксіз процесс болса, ондағы саяси тұрақтылықтың кепілі – конституция. Сондықтан еліміз дамыған сайын, Ата заңның мазмұны толығып, мәні артуда. Оның қағидалары, мемлекеттің басты байлығы адамның өмірін сақтап, қауіпсіздігін қамтамасыз етуде қалтықсыз еңбек етіп келеді. Билік тармақтарының өкілеттіктерін қайта бөлу туралы конституциялық өзгерістер, Қазақстанның үшінші жаңғыруына жол ашты. Мемлекет тірі организм деген сөз бар. Яғни, бір орында тұрмай ілгері дамыған қоғамның басты құжатынан бастап, барлық заңдарды уақыт өткен сайын жаңарып, толығып отыруы міндетті. 22 жыл бойы ел