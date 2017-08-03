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Социум

Қытай және Малайзия өкілдерімен ортақ жобалар талқыланды

Астанадағы БҚО күндерінің аясында ЭКСПО қалашығында іскерлік байланыстар да жүзеге асырылуда. Кеше облыс әкімінің міндетін атқарушы Арман Өтеғұлов Малайзия елінің өкілдерімен кездесті. Ал бүгін қытай павильонында екі ел тарапы ауыл шаруашылығы саласындағы ортақ жобаларды талқылады. Малайзия павильонында қазір «Тұрақты қалалар» апталығы өтіп жатыр. Жоба мақсаты – шаһарлардың экологиялық жағынан таза болып, қауіпсіз дамуына назар аудару. Өйткені қазір тек қалалардағы көмірқышқыл газының ауаға таралуы 70 пайызды құрайды. Ал малайзиялық ғалымдар бұл келеңсіздікпен күресудің жолын ұсынады. Сондай-а
gorod
Қытай және Малайзия өкілдерімен ортақ жобалар талқыланды
Астанадағы БҚО күндерінің аясында ЭКСПО қалашығында іскерлік байланыстар да жүзеге асырылуда.
Кеше облыс әкімінің міндетін атқарушы Арман Өтеғұлов Малайзия елінің өкілдерімен кездесті. Ал бүгін қытай павильонында екі ел тарапы ауыл шаруашылығы саласындағы ортақ жобаларды талқылады. Малайзия павильонында қазір «Тұрақты қалалар» апталығы өтіп жатыр. Жоба мақсаты – шаһарлардың экологиялық жағынан таза болып, қауіпсіз дамуына назар аудару. Өйткені қазір тек қалалардағы көмірқышқыл газының ауаға таралуы 70 пайызды құрайды. Ал малайзиялық ғалымдар бұл келеңсіздікпен күресудің жолын ұсынады. Сондай-ақ біздің облыс делегациясына осы елдің дамуы мен ғылыми жетістіктері таныстырылды. - Малайзия - орманға бай ел. Сондықтан «жасыл болашақты» құрудың виртуалды тәжірибесімен бөліседі. Біз көрмеге биомассадан энергия алудың әдіс-тәсілдері мен жаңа технологиялар әкелдік, - дейді Малайзия павильонының директоры Мишель СУК Е ЛАУ. Малайзиялықтардың тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу технологиясы да біздің өңір өкілдерін қызықтырды. Ал қытай павильонындағы Фуцзянь провинциясының күні аясында қос тарап өзара инвестициялық климат туралы мағлұматтармен алмасты. Аспан асты елінің өкілі өз аймағында энергияның бірнеше түрі кең қолданыста екенін айтады. - Астанаға келіп, өз процинциямның сауда-экономикалық дамуы жайында сіздерге таныстырып жатқаныма өте қуаныштымын. Фуцзянь экономикасында жел мен күн энергиясы қуат көзі ретінде кең қолданылады. Әрі бірінші басымдыққа ие. Оларды қолданудың үлес салмағы 24,9 пайыз болып отыр, - деп таныстырды өз елін Фуцзянь провинциясы әкімшілігінің өкілі Е. ФЭЙВЭНЬ. Тек Фуцзянь провинциясында 37 млн адам тұрады. Ағаш өңдеу, жиһаз құрастыру, фарфор бұйымдарын шығару, қара және түрлі түсті металлургия, машина жасау салалары дамыған. Ал Қазақстан Қытаймен ауыл шаруашылығы саласында ұзақ мерзімді келісімдерге қолжеткізді. Соның ішінде өнімдерді қайта өңдеу бағыты да бар. - Бұл провинция бізге өте қызықты, - дейді ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Гүлмира ИСАЕВА. - Өйткені бұл аймақ арқылы біз оңтүстік-шығыс азия мемлекеттеріне шыға аламыз. Сөйтіп Қытайдың транзиттік әлеуетін де пайдалана аламыз. Бұл бағытта алғашқы табысымыз да бар. Мәселен жыл басында Вьетнамға бидай өткізу жөнінде келісімге қол жеткіздік. Көрші елге премиум класс деңгейіндегі өнім саналатын мал етін өткізу отандық шаруаларға тың серпін бермек. Бұл бағытта Батыс Қазақстан облысы Қытайдың ірі кәсіпорын өкілдерімен бірқатар келісімдер жасауды аяқтай келді. - Біз ауыл шаруашылығы бірден-бір дамыған өлкенің біріміз. Қазіргі күнде 600 мыңның үстінде, соның ішінде жылқыдан 50 мың, ірі арадан 200 мыңдай төл алдық. Соларды бордақылауға қойып, алыс-жақын шетелдерге сату жолға қойылған. Әрине, бірніші кезекет ішкі нарықты қамтамасыз етеміз. Артылғанын Ресейге өткіземіз. Қытай елімен де келісімшарттарымыз бар, - деді БҚО әкімінің міндетін атқарушы Арман ӨТЕҒҰЛОВ. Сондай-ақ облыста жасыл экономика тәсілдерін кеңірек енгізу қолға алынбақ. Жалпы еліміз бойынша шалғайдағы жайылымдардың инфрақұрылымын жақсарту мақсатымен 4 мыңдай құдық қазылған. Оның нәтижесінде 32 млн гектарға жуық жер айналымға енген. Ал өңірде 2 жылдың ішінде 200 жоба субсидияланған. Және де мия тамырын өңдеуді дамыту секілді жобалары бойынша келісімдер жүргізілуде. Арман КУРМАНГАЛИЕВ

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