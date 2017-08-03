Қытай және Малайзия өкілдерімен ортақ жобалар талқыланды
Астанадағы БҚО күндерінің аясында ЭКСПО қалашығында іскерлік байланыстар да жүзеге асырылуда. Кеше облыс әкімінің міндетін атқарушы Арман Өтеғұлов Малайзия елінің өкілдерімен кездесті. Ал бүгін қытай павильонында екі ел тарапы ауыл шаруашылығы саласындағы ортақ жобаларды талқылады. Малайзия павильонында қазір «Тұрақты қалалар» апталығы өтіп жатыр. Жоба мақсаты – шаһарлардың экологиялық жағынан таза болып, қауіпсіз дамуына назар аудару. Өйткені қазір тек қалалардағы көмірқышқыл газының ауаға таралуы 70 пайызды құрайды. Ал малайзиялық ғалымдар бұл келеңсіздікпен күресудің жолын ұсынады. Сондай-а