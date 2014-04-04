Қытайдағы қазақ жастары қазақтілді смартфон жасап шығарды
Қытайдың жоғары оқу орнын жаңа ғана бітірген жас қандасымыз Мұхаммед Нұхтархан мен Қайырымбек Кәкімнің бастамашылығымен "Әз баба" маркалы қазақтілді смартфон жасалып, Қытай базарына шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ. "Бұрыннан жекелік сайтымызда қазақтілді андроид бағдарламаларын жасап жүрген біз үшін "Әз баба" маркалы қалта телефонын жарыққа шығару қиынға түскен жоқ. Жарым жылға жуық уақыт ішінде бағдарламаларын жасап, терминдерді бірлікке келтіріп ең алғаш төте жазудағы смартфонды дүниеге әкеліп отырмыз", - дейді биыл ғана Шанши Педагогика университетін тәмамдаған Мұхаммед Нұхтархан. Қазақ тілін